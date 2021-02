Deze vijf clubs liggen op koers voor de nieuwe "Belgenpremie"

Voor de vijf clubs die dit seizoen het meeste speelminuten gaven aan Belgen of zogenaamde "voetbalbelgen", dat zijn buitenlandse spelers die voor hun 23e al drie jaar in België hebben gevoetbald, is in totaal een financiële bonus van twee miljoen euro voorzien uit het televisiecontract.

De clubs uit de Jupiler Pro League kunnen dit seizoen omwille van de coronapandemie elke euro dubbel en dik gebruiken. De financiële bonus van de zogehete "Belgenpremie" is dan ook heuglijk nieuws voor enkele clubs. Belgenpremie In totaal bedraagt de ganse pot van de financiële bonus uit het televisiecontract twee miljoen euro en die is te verdelen over de vijf clubs die dit seizoen het meeste speelminuten gaven aan Belgische spelers of "voetbalbelgen" meldt Gazet Van Antwerpen. KV Mechelen staat op kop in dat klassement en heeft met 16.530 "Belgische" speelminuten een ruime voorsprong op eerste achtervolger Standard die er 15.360 hebben. Beerschot staat op de derde plaats met 14.094 speelminuten voor Waasland-Beveren dat vierde staat met 13.317 minuten. De top vijf wordt vervolledigd door competitieleider Club Brugge met 12.757 minuten. Helemaal onderaan het lijstje vinden we Cercle Brugge en Moeskroen terug met respectievelijk 4.861 en 4.331 "Belgische" speelminuten. Twee miljoen euro Als KV Mechelen op kop blijft in dat klassement gaat het een financiële bonus van 600.000 euro tegemoet. De tweede krijgt 500.000 euro, de derde 400.000, de vierde 300.000 en de vijfde 200.000. De premies worden uitgedeeld aan het einde van de reguliere competitie, dus voor de play-offs. Bekijk hier het volledige klassement met betrekking tot het aantal Belgische speelminuten: 1. KV Mechelen 16.530 minuten 2. Standard 15.360 minuten 3. Beerschot 14.094 minuten 4. Waasland-Beveren 13.317 minuten 5. Club Brugge 12.757 minuten 6. Zulte Waregem 12.398 minuten 7. KV Kortrijk 11.751 minuten 8. Anderlecht 11.029 minuten 9. KV Oostende 11.023 minuten 10. Eupen 10.386 minuten 11. AA Gent 10.154 minuten 12. OHL 10.048 minuten 13. Charleroi 9.783 minuten 14. Antwerp 9.418 minuten 15. STVV 9.129 minuten 16. Genk 5.258 minuten 17. Cercle Brugge 4.861 minuten 18. Moeskroen 4.331 minuten