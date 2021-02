Xavi Simons: the next best thing?

In de zomer van 2019 vertrok de toen 16-jarige Xavi Simons bij Barcelona. Het Nederlandse jeugdtalent verruilde de Catalaanse grootmacht voor een avontuur in Frankrijk bij PSG. Niet vreemd, als je weet dat hij er op zijn 16 al 500.000 euro verdient per jaar. Wie is Xavi Simons?

Je ziet het wel vaker dat grote clubs azen op de jongste talenten. Hun bedoeling is dan ook om er later groot geld aan te verdienen. PSG kon in de zomer van 2019 de jonge Xavi Simons verleiden om de overstap van Barcelona naar de Franse hoofdstad te maken. Bij PSG tekende de jonge middenvelder een contract dat hem per jaar 500.000 euro oplevert, dat is meer dan 1.300 euro per dag, en dat voor een 16-jarige. Het moet ons dan ook niet doen verbazen dat Mino Raiola zijn zaakwaarnemer is. Nu Xavi Simons al anderhalf jaar bij PSG speelt, begint de jonge Nederlander ook zijn kans te krijgen bij de eerste ploeg. Pochettino liet hem twee weken geleden een kwartiertje invallen in de bekerwedstrijd tegen SM Caen. Spelen met sterren als Neymar, Mbappé en Marquinhos is een droom van elke 17-jarige, niet?