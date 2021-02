Coaches reageren eenduidig over omslagpunten in #CERWBE: "Dat maakte groot verschil" vs "Enorm nerveus gestart"

In de Jupiler Pro League stond er een kelderkraker tussen Cercle Brugge en Waasland-Beveren op het programma. Na de match was Yves Vanderhaeghe een gelukkig coach, Nicky Hayen baalde na een zure nederlaag.

Na twintig minuten viel Albanese uit voor de bezoekers, enkele minuten later scoorde de thuisploeg uit het niets de 1-0. Dat waren twee belangrijke momenten die de wedstrijd helemaal hebben weten te beïnvloeden.

Omslagpunten

Dat beseften de coaches ook achteraf: "We konden Cercle goed opvangen, kwamen goed uit de kleedkamers, hadden balbezit en zaten goed in de wedstrijd. De wissel van Albanese voor Cijntje was toch van invloed, daardoor konden we ze wat minder opvangen."

"Hun eerste kans was vervolgens meteen raak. Daarna konden ze met een goed, compact blok komen. Dan weet je dat het moeilijker wordt. We namen uiteindelijk steeds meer risico, waardoor we ruimte weggaven en de score nog hoger kon oplopen."

We waren enorm nerveus gestart

Yves Vanderhaeghe kon zich in die analyse vinden: "We waren enorm nerveus gestart en dat heeft heel lang geduurd naar mijn idee. We hadden een beetje schrik om te voetballen, want we weten in welke situatie we beiden zitten."

"Waasland-Beveren ging daar in het begin beter mee om dan wij, zij zochten meer de combinatie en wij toonden weinig initiatief. Het schot uit tweede lijn dat de 1-0 opleverde heeft het scenario helemaal omgedraaid. Hoe verder de match vorderde, hoe meer kansen wij kregen om te scoren."