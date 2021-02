Gemoedelijke Vercauteren maakt zich niet veel zorgen om alle onbeschikbare spelers: "Ik ben nochtans niet bezorgd"

Voor het duel tegen OH Leuven van maandag zijn er zeer veel spelers twijfelachtig bij Antwerp. Trainer Frank Vercauteren bleef echter zeer rustig op de persbabbel van vanmiddag.

Een wedstrijd die heel wat voeten in de aarde kan hebben als we denken aan play-off 1. Antwerp gaat op bezoek bij OH Leuven en kan een goede zaak doen. Al wordt het zeker geen gemakkelijke klus aangezien er zeer veel spelers twijfelachtig of niet beschikbaar zijn.

Zo zijn Beiranvand en Gélin geblesserd, Mbokani en Hongla zijn onzeker. Butez, Haroun, De Sart en Batubinsika zouden niet helemaal wedstrijdklaar zijn.

Veel problemen maar Vercauteren blijft positief. “Ik ben nochtans niet bezorgd en ga vertrouwen geven aan de jongens die er zijn, maar minder keuzes hebben is altijd vervelend.” Vercauteren weet waar het gevaar ligt in het duel tegen OHL. “Mercier, Sowah, Henry: ik ken hun kwaliteiten maar al te goed. Het verbaast me niks wat ze nu tonen", aldus de trainer van Antwerp.