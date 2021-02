Hugo Siquet klaar voor zijn eerste clash tegen Anderlecht: "We zullen ons leven geven op het veld"

Standard liet dit seizoen enkele jonge jongens debuteren in het eerste elftal, waaronder Hugo Siquet. De verdediger maakt sindsdien heel wat indruk in de hoofdmacht van de Rouches en zal zondag ook zonder problemen voor een eerste keer aantreden in de Clasico tegen Anderlecht.

Het jeugdproduct kijkt dan ook enorm uit naar de wedstrijd van zondagmiddag. Hij beseft dat er deze keer veel op het spel staat: “Deze wedstrijd is de reden waarom we voetbal spelen, ik kijk er echt naar uit. Deze keer staat er ook een plek voor de play-offs op het spel. De fans kunnen op ons rekenen. We zullen zondag ons leven geven op het veld”, vertelde Siquet aan RTBF. De 18-jarige verdediger zal dus voor het eerst op het hoogste niveau spelen tegen de grote rivaal uit Brussel, maar ook in de jeugdreeksen leeft deze belangrijke wedstrijd: “Ik heb altijd positieve herinneringen overgehouden aan de wedstrijden tussen Standard en Anderlecht. We voerden elke keer een beetje oorlog, maar het bleef sportief. Ik hoop nu ook aan de supporters te kunnen tonen dat ik een echte Standard-man ben.”





Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (28/02).