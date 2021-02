Wat een moment om je eerste goal voor Genk te maken: "Die viering was iets leuks dat we doen met de jongens"

Wat een moment om je eerste goal van het seizoen te scoren... Kristian Thorstvedt kon geen beter moment uitgekozen hebben, want zowel zijn ploeg als zijn coach hadden een zege broodnodig.

Thorstvedt scoorde vijf minuten voor affluiten. Welverdiend, na een match waarin hij zowel verdedigend als aanvallend sterk uit de verf kwam. "We hebben een slechte reeks neergezet, dus deze wedstrijd was heel belangrijk voor ons. De drie punten pakken in een moeilijke uitmatch is bijzonder welgekomen voor ons", klonk het opgelucht.

John van den Brom kreeg er meer ademruimte door, want de druk was toch wel groot. Na de goal ging het los bij de Genkse spelers. "Het is lang geleden dat ik gescoord heb, meer dan een jaar geleden. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan dit team. De viering is iets leuks dat we doen met de jongens. Het was een belangrijke zege voor de club, om onze plek in de top 4 te behouden."