Twee sportidolen in de clinch met elkaar: LeBron James en Zlaten Ibrahimovic komen met harde woorden

LeBron James liet zich onlangs uit over politiegeweld en racisme. Zlatan Ibrahimovic vond dat LeBron zich niet moest bezighouden met extra-sportieve zaken. LeBron dient de Zweed nu van antwoord.

Het politiegeweld en het racisme in de Verenigde Staten maakte veel los in de wereld. LeBron James was vaak de man die ook zijn mening met de wereld deelde. Iets wat hij beter kon laten volgens Ibrahimovic.

Zo zei de aanvaller van AC Milan dat LeBron James uit de politiek moet blijven. "Hij is fenomenaal in zijn sport, maar ik heb er een hekel aan als mensen met een bepaalde status zich voor politieke doeleinden inzetten. Het is een fout als atleten zich niet enkel bezig houden met hun werk."

"Ik doe niet aan politiek", vervolgde Ibrahimovic."Dat wel doen is de eerste fout die mensen die beroemd worden en een zekere status krijgen maken. Je moet doen waar je goed in bent.”

Het antwoord van LeBron James

Nu kwam James dus met een antwoord. “Ik ben de verkeerde man om tegen te zeggen wat ik wel en niet moet doen. Ik weet namelijk waar ik over praat en zal nooit mijn mond houden.”

"Ibrahimovic is hypocriet en het is grappig dat juist hij dit zo zegt, omdat ik geloof dat hij in 2018 de man was die zei dat hij altijd slecht werd behandeld in Zweden. Hij heeft het over dezelfde dingen, dat hij niet werd geaccepteerd door zijn achternaam was en dat hij voelde dat er sprake was van racisme.”