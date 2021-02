Nu al spanning op de derby: "Toen het geld in het laatje bracht was het blijkbaar wel mogelijk ..." en "Zullen in toekomst ook acties blokkeren"

De derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem blijft altijd wel iets speciaals. En het is niet anders dit seizoen, zelfs zonder supporters.

KV Kortrijk kan met een overwinning zorgen voor veiligheid dit seizoen, Zulte Waregem van zijn kant wil graag nog meedoen aan de play-offs en kan met drie punten een prima zaak doen in de stand om de top-8 of wie weet zelfs nog top-4.

Een Vlasico is natuurlijk ook vooral voor de supporters erg belangrijk. De voorbije jaren was Kortrijk vaak de baas in de onderlinge duels en dus willen ze bij Essevee graag komaf maken met die negatieve reeks. De fans rekenen dan ook op de spelers.

Vorige week was er al een soort van aanmoedigingsactie van de supporters en de spelers door de aanhef van een Forza Essevee na de overwinning tegen Standard (lees dat HIER nog eens van naaldje tot draadje terug) en deze week waren er al heel wat leuke prikjes heen en weer.

De fans van Zulte Waregem wilden bovendien ook hun gekende spandoeken in het Guldensporenstadion hangen, zoals ze bij heel wat van hun vorige uitwedstrijden zonder publiek zonder problemen hebben mogen doen.

Nee op het rekest

De Kerels hebben echter nee op het rekest gegeven, omdat ze in tribune 3 een grote tifo willen hangen waardoor het uitvak onbeschikbaar is voor spandoeken. Essevee Fans ging in dialoog met Kortrijk om eventueel in een andere tribune soelaas te krijgen, maar ook daar ging men niet op in.

"We deden het voorstel om onze doeken in tribune 4, de vroegere bezoekerstribune achter doel, op te hangen. Dat is bovendien de tribune die ze nog volledig ter beschikking gesteld hebben voor de uitploeg. Toen kon dit waarschijnlijk wel omdat dit geld in het laatje bracht en het stadion toch niet uitverkocht raakte...", aldus Essevee Fans in een reactie.

"Ondanks alle pogingen van onze supporterswerking, veiligheidsmedewerkers, mensen van de club en zelfs ons clubbestuur kregen we helaas geen gunstig advies. Zelf zijn we in het verleden altijd in dialoog gegaan."

Forza Essevee

"Toen hun spandoek eens geweigerd werd omdat het aanstootgevend was, hebben we een ander voorstel voor die wedstrijd wel aanvaard. Dat dit van hun kan niet mogelijk is, vinden we uiteraard niet ok. Het is volgens ons niet de bedoeling om de sfeeracties van elkaar te blokkeren."

"Door het feit dat onze buren dit nu wel doen, voelen we ons uiteraard aan onze supporters verplicht om in de toekomst op dezelfde manier te werk te gaan. We zijn er zeker van overtuigd dat onze ploeg gepast zal reageren op het veld!!! FORZA ESSEVEE !!!"