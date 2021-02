Genkse 'Man van de Match': "Iedereen is tot het uiterste moeten gaan"

Patrik Hrosovsky trok vrijdagavond misschien niet alle ogen naar zich toe, maar voor ons was hij toch de 'Man van de Match' tegen Charleroi. De 28-jarige Slowaak dirigeerde, schreeuwde en onderschepte.

"Ik ben hees geschreeuwd", lachte hij bevestigend. "Ik doe dit altijd hoor, maar zonder publiek zal het wel meer opvallen. Nochtans ben ik geen sergeant, maar ik schuw mijn verantwoordelijkheid niet. Het was voor beide ploegen belangrijk om te winnen, maar ik had het gevoel dat wij het net iets meer wilden. De eerste helft was heel goed. We hadden het dan eigenlijk al moeten afmaken."

Onuachu en Ito konden het overwicht echter niet omzetten in meer doelpunten en na de rust kwam Charleroi snel gelijk. Daarna was het meer pompen of verzuipen voor de Genkies. "Het was alle hens aan dek", knikte hij. "Iedereen is tot het uiterste moeten gaan en dankzij die mentaliteit zijn we er in de slotfase toch nog overgegaan. Deze zege komt meer dan ooit net op tijd."

Voor zijn coach, maar ook voor de kansen op play-off 1. "Dit kan ons opnieuw lanceren", meende de middenvelder. "Hier kunnen we vertrouwen uit putten om de reguliere competitie met succes af te sluiten."