Sterkhouder wordt om wel héél bijzondere reden gewisseld terwijl hij klaar stond om vrije trap te nemen: "Zijn vrouw belde zelf"

Waasland-Beveren probeerde in het slot van de wedstrijd op bezoek bij Cercle Brugge de bakens nog te verzetten, maar dat leverde uiteindelijk niks meer op. Vijf minuten voor tijd was er wel nog een vreemde wissel, al was daar een hele goede reden voor.

Aboubakary Koita stond bij een 2-0 achterstand klaar om een vrije trap te nemen, maar werd plotsklaps gewisseld voor Jur Schryvers. Even leek het op een hele vreemde wissel, temeer de winger meteen de catacomben inliep na zijn wissel.

Verloskamer

Maar neen, er was geen enkel probleem of pijntje of wat dan ook. Integendeel zelfs, een en ander had te maken met nakend heuglijk nieuws. "Het was een beetje onzeker of hij zou kunnen starten, want zijn vrouw staat op bevallen", aldus coach Nicky Hayen.

"Het was op voorhand besproken dat hij elk moment kon vertrekken indien nodig. Zijn vrouw had zelf naar ons gebeld dat het elk moment zover kon zijn. Op zo'n moment gaat het menselijke aspect uiteraard voor op het sportieve." We wensen de vrouw van Koita een voorspoedige bevalling en het gezin veel pril geluk.