Hein Vanhaezebrouck onder indruk van Club Brugge: "Hadden halve finale of meer kunnen halen in EL" en "Straat voorsprong"

Club Brugge werd donderdag Europees uitgeschakeld door Dynamo Kiev, zondag volgde normaal gezien een duel op en tegen AA Gent. Hein Vanhaezebrouck had (opmerkelijk?) veel lof voor de tegenstander van zondag.

"Of Club Brugge moeilijke weken had? Ze hebben enkel donderdag verloren de voorbije weken en voor de rest veel indruk gemaakt in de competitie", aldus Hein Vanhaezebrouck in aanloop naar het duel met de Bruggelingen dat door het coronavirus werd uitgesteld naar een latere datum (lees er HIER nog eens meer over).

"En het is jammer dat ze niet zijn doorgegaan tegen Dynamo Kiev, want over de twee wedstrijden samen hadden ze de kwalificatie eigenlijk wel verdiend. Ze hebben wat pech gehad ook met hun coronagevallen, maar ze zijn een zeer sterke ploeg."

© photonews

"Er zijn dan veel mensen die zeggen dat het spijtig is voor het Belgisch voetbal, maar het Europese jaar van de Belgische clubs was al wat mislukt. Daar moeten we het dus niet te veel over hebben, het is vooral jammer voor Club Brugge zelf."

Ver geraken

Temeer blauw-zwart écht veel had kunnen laten zien dit seizoen: "Met deze ploeg konden ze zeker nog wat verder raken, daar ben ik van overtuigd. Het is hen door omstandigheden niet gelukt en dat is echt spijtig voor hen."

"In de competitie hebben ze een straat voorsprong. Wie weet had er nog eens een Belgische ploeg écht ver kunnen raken in een Europese Beker. De halve finale of wie weet nog meer, het had gekund. Ik denk dat ze er in Brugge stiekem ook wat aan dachten, dus het is vooral voor hén jammer."