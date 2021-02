🎥 UPDATE: Spanning groeit aan Sclessin: paar duizend Standard-fans verzamelen zich en houden weinig rekening met coronaregels

Hoogspanning in de Belgische competitie, want het is deze middag Standard - Anderlecht. Bij geen van beide teams draait het momenteel schitterend, maar dat maakt die wedstrijd alleen maar nog belangrijker. De supportersclans leven er alvast enorm naar toe.

Extra jammer dat de supporters deze topaffiche niet in het stadion kunnen bijwonen, maar dat houdt een aantal Standard-fans niet tegen om richting Sclessin te trekken. Volgens HLN verzamelden zich aan de boorden van de Maas reeds ongeveer een tweeduizend supporters van de thuisploeg. Die zullen onder andere de spelersbus van de Rouches warm willen verwelkomen en spelers en staf zo nog een hart onder de riem willen steken, een extra aanmoediging als het ware. Ook geeft de Standard-aanhang zo meteen het signaal dat er veel op het spel staat. Weinig afstand en mondmaskers Er geldt in ons land echter wel nog altijd een samenscholingsverbod. Er wordt naar verluid weinig afstand gehouden en ook het aantal te bespeuren mondmaskers is aan de geringe kant. 🌋 Sclessin. Twee uur voor aftrap. Nu al meer dan 1.000 supporters rond het stadion. Wordt een gekkenhuis bij aankomst spelers. #staand pic.twitter.com/eAoZssiINc — Jarno Bertho (@JarnoBertho) February 28, 2021 🌋🌋🌋 Gek-ken-huis! #staand pic.twitter.com/aqHH50L3Wa — Jarno Bertho (@JarnoBertho) February 28, 2021 🌋 Spelers van #Standard stappen van bus en gaan supporters aan de poort van #Sclessin groeten. #staand pic.twitter.com/479WCSAGMF — Jarno Bertho (@JarnoBertho) February 28, 2021





