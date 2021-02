Dendoncker, Sambi Lokonga of Mangala? Roberto Martinez duidt vervanger van Axel Witsel aan

Het EK komt alsmaar dichterbij, maar wat met Axel Witsel? De middenvelder revalideert nog steeds van zijn zware blessure en blijft dan ook een vraagteken voor komende zomer. Bondscoach Roberto Martinez heeft enkele potentiële vervangers voor zijn steunpilaar op het oog.

De middenvelder van Dortmund scheurde zijn achillespees en staat voor een lange revalidatie, het wordt ook een race tegen de klok. De bondscoach gaf al mee dat hij tijdig fit zal geraken, al beweerde vader Witsel het tegendeel. Tijd om een vervanger te zoeken.

Voor Roberto Martinez staat Leander Dendoncker bovenaan dat lijstje. De 25-jarige middenvelder van Wolverhampton maakt al lang deel uit van de selectie en mag regelmatig ook minuten verzamelen: “Niemand kan Axel Witsel vervangen. Hij heeft ondertussen al meer dan 100 caps achter zijn naam geschreven en heeft dus ook de nodige ervaringen op deze grote toernooien. Ik moet wel toegeven dat wanneer Axel niet in het team zat, Leander Dendoncker het fantastisch heeft gedaan als zijn vervanger”, vertelde hij in een interview aan RTBF.

Door de blessure van Witsel lijkt er dus ook een plaatsje in de selectie vrij te komen. Sambi Lokonga blijft een interessante optie voor de bondscoach. Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij tijdens de afwezigheid van Hendrik Van Crombrugge benoemd tot aanvoerder van Anderlecht: “Hij heeft een zeer specifiek profiel dat een mooie toekomst lijkt te hebben bij de Rode Duivels. Het hangt natuurlijk ook af hoe hij zich verder ontwikkelt bij paars-wit. Daarnaast hebben we ook Orel Mangala. Hij heeft dan weer een profiel dat we hier niet veel zullen zien, maar hij is zich in de Bundesliga blijven ontwikkelen.”