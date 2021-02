Gent-huurling ontbolstert helemaal bij Heidenheim: Zeven doelpunten in vijf wedstrijden

Wat bij AA Gent niet lukte, lukt nu wel bij Heidenheim voor Tim Kleindienst. De 1.94 meter lange spits wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door de Buffalo's aan de Duitse club en komt daar nu volledig tot zijn recht. Hij scoorde al zeven keer in vijf matchen bij zijn tijdelijke werkgever.

AA Gent stalde Tim Kleindienst na meerdere teleurstellende prestaties bij de club waarvan ze hem in juli vorig jaar overnamen. De Duitse spits scoorde bij Gent amper drie keer in drieëntwintig matchen over alle competities maar bloeit nu volledig open in het vertrouwde nest bij Heidenheim.

Neus voor doelpunten

Met zeven doelpunten in vijf wedstrijden kan hij nu wel straffe statistieken voorleggen die Gent hoop voor de toekomst moeten geven aangezien Kleindienst op het einde van het seizoen weer terugkeert naar de Ghelamco Arena.

Vandaag maakte de Gent-huurling doelpunt nummer zes en zeven in Duitse loondienst in de competitiewedstrijd thuis tegen Fortuna Dusseldorf. Daarmee schonk hij zijn ploeg de drie punten aangezien hij in de 83e minuut de 3-2 eindstand op het scorebord vastlegde.

Kleindienst heeft nog een contract lopen bij de Buffalo's tot 2024.