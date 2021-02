Timothy Derijck ziet na derbynederlaag waar het schoentje knelt bij KV Kortrijk: "Als we dat hadden gedaan, waren we mee met de rest"

Timothy Derijck nam tegen Zulte Waregem opnieuw zijn plekje in in het hart van de defensie bij KV Kortrijk na afwezigheid tegen Anderlecht. Maar een goede comeback werd het niet want KVK verloor en bovendien maakte de kapitein een penaltyfout die de 1-1 inleidde.

"We begonnen eigenlijk niet goed aan de wedstrijd maar we komen wel op voorsprong. Het was niet eenvoudig om kansen bij elkaar te voetballen. Tijdens de rust en na hun tegendoelpunt wilden we dat bijsturen maar het bleef enorm moeilijk. Op de kans van Gueye na hebben we veel te weinig gebracht", analyseert Derijck na de wedstrijd.

De gelijkmaker van Zulte kwam amper een minuut na het openingsdoelpun. Derijck maakte een fout op Bruno waarna Lardot naar de stip wees. "Ik zag het zo gebeuren", zucht Derijck. "Er was veel te weinig druk naar voren en Bruno dribbelt er te gemakkelijk voorbij. Dan komt hij op zo'n 7 meter van het doel en kan hij vrij intrappen. Ik probeerde de meubelen te redden met een alles of niets actie want ik zag Bruno daar toch niet meer missen", verklaart hij zijn tackle.

Een reeks neerzetten

KV Kortrijk mocht nog hopen op een plekje in play off 2 maar na de nederlaag tegen Zulte lijkt dat doel wel ver weg. "Het lukt ons gewoonweg niet om een reeksje neer te zetten. Zulte komt van heel ver maar staat nu wel 5e, ze hebben eind 2020 een klik gemaakt en zijn reeksen beginnen neerzetten, nu ook met 13 op 15. Als wij ook eens een reeks konden neerzetten, hadden we ons wagonnetje kunnen aanhangen bij de rest en stonden we ook in de linkerkolom."

De meeste wedstrijden die KVK op rij kon winnen is twee, met 6 op 6 kan je inderdaad moeilijk van een reeks spreken. "We hebben Zulte Waregem genoeg geanalyseerd en daauit bleek dat ze vaak met dezelfde elf spelen. In het begin wisselden ze veel, nu niet meer. De automatismen worden minder snel gelegd als je veel wisselt. Je moet kunnen wisselen van systeem, maar dat is dit seizoen wel heel vaak geweest bij ons", besluit hij.