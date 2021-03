7 op 9, maar Cercle Brugge rekent zich nog niet rijk met loodzwaar programma: "Spelers beseffen dat"

Cercle Brugge heeft een bijzonder belangrijke overwinning geboekt tegen Waasland-Beveren, een rechtstreekse concurrent in de degradatiestrijd.

Met 7 op 9 heeft Yves Vanderhaeghe een mooie reeks neergezet bij Cercle Brugge. Het team heeft nu voorlopig drie punten meer dan Moeskroen en vier dan hekkensluiter Waasland-Beveren. "We hebben een belangrijke zege gepakt tegen een rechtstreekse concurrent", beseft de oefenmeester van Cercle Brugge.

"Het is nu echt moneytime. We staan al een week of twaalf onderaan, dat valt niet voor door continu goed te voetballen", beseft Vanderhaeghe.

Zwaar programma

"De spelers zijn er zich van bewust dat er nog werk te doen is en dat ze er nog vol moeten voor gaan de komende weken."

Het programma van Cercle Brugge oogt in ieder geval nog zeer zwaar, met nog wedstrijden tegen Genk, Gent, Beerschot, OH Leuven en Oostende. Mogelijk kunnen Moeskroen en Waasland-Beveren daar nog van profiteren en dus is het nog alle hens aan dek voor de Vereniging.