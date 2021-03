"Als je geen geloof meer hebt in goede afloop, kan je er beter mee stoppen" en "Dan beter naar huis gaan"

Voor Waasland-Beveren was het geen goed weekend. Het ging onderuit op bezoek bij rechtstreekse concurrent Cercle Brugge en zag bovendien ook Moeskroen een punt pakken tegen Beerschot. En zo staat de rode lantaarn met nog vijf wedstrijden voor de boeg stilaan met de rug tegen de muur.

Cercle Brugge telt nu 29 punten, Moeskroen 27 punten en Waasland-Beveren zelf 25 punten. Een voordeel ten opzichte van Moeskroen is wel dat ze nu al evenveel gewonnen wedstrijden hebben, dus bij een gelijkspel voor Les Hurlus en een zege voor de Wase Leeuwen komen ze wel opnieuw boven hen terecht.

Waasland-Beveren heeft bovendien nog een programma waar wel wat punten kunnen gepakt worden: thuis tegen Beerschot, thuis tegen STVV, op bezoek bij Oostende, thuis tegen Kortrijk en op bezoek bij OH Leuven moet het gaan gebeuren.

Geloof in goede afloop

"Week na week zal het moeilijker worden. Maar als je geen geloof meer hebt in een goede afloop, kan je er beter mee stoppen", aldus coach Nicky Hayen na de nederlaag bij Cercle Brugge. "We hebben laten zien dat we kunnen en durven voetballen, maar we moeten echt onze kansen grijpen en dat hebben we niet gedaan."

"De zeventiende plaats het hoogst haalbare of toch gaan voor plek zestien? We moeten het stap voor stap doen. Je moet eerst naar zeventien springen, voor je naar zestien kan gaan. Tegen Beerschot willen we gewoon de drie punten pakken om over Moeskroen te springen - afhankelijk van wat zij doen - en dan gaan we weer verder."

Slechtste dat je kan doen is er niet meer in geloven

Een gevoel dat ook leeft bij de spelers overigens, bij monde van Felix Bastians bijvoorbeeld: "Het slechtste dat je kan doen is er niet meer in geloven, dan kan je beter naar huis gaan."

"Wat we de komende weken moeten doen? Het onmogelijke mogelijk maken, er vol voor blijven gaan en ook blijven scoren en punten pakken."