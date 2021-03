🎥 Onbekende landgenoot blijft bescheiden na spectaculair doelpunt in Engeland: "Ik had het nog nooit geprobeerd"

Afgelopen weekend ging de onbekende naam van landgenoot Elisha Sam de wereld rond. De spits van Notts County scoorde een weergaloos doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Oxford City.

De boomlange spits scoorde tweemaal tijdens het FA Trophy-duel (bekertoernooi voor teams uit de lagere Engelse competities), maar vooral zijn tweede doelpunt zorgde voor wereldwijde aandacht.

De 23-jarige Belg werkte een voorzet met een achterwaartse hiel fenomenaal af: “De bal kwam achter mij dus ik kon niet veel meer doen. Ik dacht: ik probeer het gewoon. Deze actie had ik zelfs op training nooit gedaan. Toen ik de bal binnen zag gaan was het wel even een gekkenhuis in mijn hoofd”, vertelt Sam in een interview aan Gazet van Antwerpen.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

Elisha Sam begon met voetballen bij Vlug Vooruit in Merksem en belandde later in de jeugd van Lierse. Daarna speelde hij onder meer voor de jeugd van Standard, later proefde hij dan weer van het niveau in Israël, Nederland en Bulgarije. Al hoopt de Antwerpenaar ooit nog de stap naar het Belgisch voetbal te kunnen zetten: “Antwerp zou leuk zijn. Ik ben een paar minuten van de Bosuil opgegroeid, en iedereen uit mijn omgeving is supporter van de club.”

Het doelpunt van Elisha Sam ging de wereld rond, maar toch blijft hij bescheiden. Hij hoopt met Notts County opnieuw naar het profniveau te promoveren: “Uiteindelijk was het ook maar één goal, ik wil mijn voetjes op de grond houden.”