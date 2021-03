Kompany heeft "extra wapen" gevonden: de man die al jaren om zijn torinstinct bekend staat, maar in de A-ploeg wou het maar niet lukken

't Is eindelijk gebeurd: Mohammed Dauda heeft zijn eerste doelpunt voor Anderlecht gescoord. Voor velen binnen de muren van Neerpede is het onbegrijpelijk dat het zolang geduurd heeft. De Ghanees heeft immers de naam een goaltjesdief pur sang te zijn.

Waarom nam het dan zoveel tijd in beslag? Dauda werd al verschillende keren topschutter bij de beloften sinds hij in januari 2017 neerstreek in Brussel. Een halve kans was meestal genoeg om er eentje binnen te schieten. Maar in het eerste elftal kreeg hij amper een kans. En die had hij waarschijnlijk ook niet gekregen als de situatie niet was zoals ze nu is.

Van vertrekker tot goedkope oplossing

Dauda was één van die jongens die in de zomer eigenlijk eerst mocht vertrekken, maar nadat beslist werd dat Nany Dimata verkocht diende te worden, kreeg hij ietwat verrassend een contractverlenging. Anderlecht had een derde aanvaller nodig indien er iets gebeurde. Dauda was een simpele en goedkope oplossing. De 23-jarige Ghanees kon in ieder geval op training zijn rol spelen.

Doorheen die trainingen liet Dauda zich opmerken met zijn torinstinct en hij kreeg dan ook steeds meer speelkansen. Wel altijd invalbeurten, maar daarin kreeg hij telkens toch een mogelijkheid om te scoren. Tot zijn eigen grote frustratie lukte het telkens net niet. Ook tegen Standard kreeg hij drie goeie kansen, waarvan hij er maar eentje afmaakte.

Maar... ook binnen de technische staf zien ze dat hij wel altijd op de juiste plaats staat om die kansen af te dwingen. In 29 minuten - zijn langste invalbeurt van het seizoen - dwong hij meer kansen af dan Nmecha en Diaby samen. Daarnaast is er ook het feit dat hij meestal moet invallen op de flank. Dus dat Kompany nu een tweespitsensysteem heeft toegevoegd, kan in zijn voordeel spelen.

"Of hij een extra wapen kan worden? Hij is nu al een wapen", zegt Kompany over zijn spits. "Het probleem met hem is dat hij al vaak zijn momenten had om te scoren, maar dat hij de pech had die hij op training niet heeft. Hij heeft kracht en is beter aan de bal dan de meeste mensen denken. Hij werkt ook superhard voor de ploeg. Hij is een intelligente speler en kan ons zeker helpen."

Op de juiste plaats

Nu moet u weten dat Dauda voor de match in Sclessin zelfs in balans lag met Nmecha. Kompany ziet ook dat de Duitser er wat door zit. Hij trainde verschillende dagen met Dauda in het basiselftal en Nmecha bij de tweede ploeg. Maar de balvastheid van Nmecha gaf uiteindelijk de doorslag. Kompany wou deze keer de lange bal wel hanteren en dan is de stevige Nmecha een betere keuze.

Al heeft Dauda wel punten gescoord. Niet met zijn doelpunt, maar wel met zijn loopacties en het feit dat hij op de juiste plaats kan opduiken. Hij is dan ook geen flankspeler, maar een zuivere boxspits. En daar ontbreekt het Anderlecht wel aan présence.