Pro League ontgoocheld na samenkomst van Standard-supporters: "Voetbal is passie, maar deze taferelen zijn niet goed"

Zondag stond het beladen duel tussen Standard en Anderlecht op het programma. De punten waren broodnodig dus besloten honderden supporters van de Rouches om voor de wedstrijd hun spelers te trakteren op een warm onthaal met veel gezang en vuurwerk, maar met weinig mondmaskers en afstandsregels.

Mbaye Leye en co waren onder de indruk. Zij apprecieerden het initiatief en bedankten vanop een afstand met een bescheiden applausje. Toch is deze actie bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten, waaronder Marc Van Ranst. De viroloog vond onder meer dat dit vermeden had kunnen worden.

Maar ook bij de Pro League zijn ze ontgoocheld in het gedrag van de supporters: “Voetbal is passie, maar deze taferelen zijn niet goed. De Pro League keurt dit dan ook af. Buiten de stadionmuren hebben wij geen bevoegdheid om op te treden. De coronamaatregelen tellen voor iedereen. Een dikke proficiat aan de honderdduizenden fans die hun passie beleven met respect voor de regels”, vertelt Stijn Van Bever, communicatieverantwoordelijke van de Pro League, aan Het Laatste Nieuws.