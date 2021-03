Eupen-coach San José neemt geen blad voor de mond: "Het doel is de halve finale"

Eupen start woensdagavond met een goed gevoel aan hun wedstrijd in de kwartfinales van de Croky Cup tegen AA Gent. De Panda's boekten afgelopen weekend een mooie overwinning op het veld van Sint-Truiden. Trainer Beñat San José heeft er alvast zin in.

Indien de Panda's in Sint-Truiden hadden verloren, zou deze bekerwedstrijd in het midden van de week misschien als een wedstrijd "te veel" aanzien worden die waardevolle krachten zou kosten in de strijd om het behoud. Maar Eupen won in Stayen en trekt nu met de glimlach op het gezicht naar de Croky Cup.

Goed gevoel

"Het was heel belangrijk om de drie punten te pakken en dat winnende gevoel terug te krijgen waar we zo lang aan gewerkt hebben," zei Beñat San José op de persconferentie dinsdag. "Het is belangrijk voor de sfeer en de energie van de groep die de afgelopen maanden veel wedstrijden heeft gespeeld. Nu zijn we zeer gemotiveerd voor deze bekerwedstrijd."

Het is een wedstrijd die de Oostkantonners met optimisme en ambitie benaderen, vooral omdat de Buffalo's Eupen in hun voorbije twee ontmoetingen dit seizoen nog niet heeft kunnen verslagen, maar: "Het is een heel andere context dan het kampioenschap," zei de Eupen-trainer.

Respect

San José toont wel veel respect voor Vahaezebrouck en co: "AA Gent is een geweldige ploeg, een geweldige club die elk seizoen strijdt om titels of Europa maar morgen tellen die statistieken niet. Het is maar één wedstrijd. Gent heeft echter wel ervaring met dit soort wedstrijden, net als hun coach."

Halve finale

"Eupen speelt niet om titels te winnen - maar onze spelers spelen om te winnen! Ik ga het niet hebben over de doelstellingen van de club, maar elke wedstrijd kan gewonnen worden en als we morgen winnen, wordt het de halve finale. Dat is het doel", aldus Eupen-trainer San José die zijn ambitie niet onder stoelen of banken steekt.