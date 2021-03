Plan om dit seizoen nog met supporters te spelen, kreeg zondag flinke knauw: "We zijn overtuigd dat het wel kan"

De Pro League betreurt de samenkomsten van de supporters van Standard en Anderlecht voor en na de Clasico. Ze hadden dit seizoen nog wil experimenteren met fans in het stadion, maar de gebeurtenissen van zondag gaven die plannen toch een stevige knauw.

De cijfers stijgen en wat er zondag gebeurde is niet goed voor de perceptie. Dat liet viroloog Marc Van Ranst na de match al direct weten. Toch had de Pro League plannen om testwedstrijden met fans te organiseren, in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en de ministers van Sport.

“De fans missen hun club en de wedstrijdbeleving”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League in Het Nieuwsblad. “Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer het publiek wèl het stadion binnen kan, we meer controle hebben en we incidenten zoals die van zondag kunnen vermijden. Dan kunnen we kanaliseren. Elk seizoen zijn er momenten waarop supporters het uit de hand laten lopen. We keuren dit uiteraard af en weigeren het goed te praten. We willen het wel in de juiste context plaatsen.”