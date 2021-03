Club Brugge likt zijn wonden na de corona-uitbraak: "Sommige jongens zijn heel ziek geweest"

Club Brugge lijkt de corona-uitbraak te boven te zijn, al is het uitkijken hoe fit en paraat de besmette spelers zullen zijn voor het bekerduel tegen Standard.

De gevolgen van de coronabesmettingen zal blauwzwart nog een tijdje voelen. “Sommige jongens zijn héél ziek geweest. We hebben ze allemaal fysiek getest als ze terug waren. Die data zijn natuurlijk nog niet top. 90 minuten spelen op Standard zit er voor hen nog niet in, we moeten rekening houden met hun speelminuten”, vertelt Philippe Clement.

Zelf leidt Clement ondertussen al drie dagen opnieuw de trainingen. “Het was een hectische periode. Ik ben nog nooit zo ziek geweest, maar ondertussen bleven de matchen en trainingen wel komen. Zo goed als alles heb ik gezien. Ik heb ook alles voorbereid, samen met de staf van Club NXT. Ik wel hen trouwens uitdrukkelijk bedanken: ze hebben het op alle vlakken uitstekend gedaan.”

Alle spelers en coaches die in quarantaine moesten kregen allemaal een harttest. Die bleken allemaal ok te zijn. Of Brugge top zal zijn is maar de vraag. “Extra tijd kan ik niet geven: die is er gewoon niet. Het zijn sleutelspelers die heel belangrijk zijn voor ons. Ik kan hen enkel vragen dat het mentaal, tactisch en technisch top is. Fysiek zullen we het dan wel zien, al gaan we daar ook rekening mee houden. Andere jongens hebben ondertussen ook bewezen dat ze dat kunnen opvangen. Maar Club heeft geen 22 spelers van hetzelfde niveau. Bijna geen enkele ploeg heeft dat.”