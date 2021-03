Racing Genk in afzondering op zoek naar halve finale: "Samen gezellig voetbal kijken"

Racing Genk zet alles op alles om de halve finale van de Beker van België te bereiken. Een afzondering voor het duel tegen KV Mechelen in de kwartfinale hoort daarbij.

Na de training van 16 uur van vandaag ging Racing Genk in afzondering “Het is goed om de voorbereiding op zo’n belangrijke wedstrijd eens op een andere manier aan te pakken”, zei Van den Brom. “Op die manier willen we de bewustwording bij de jongens over het belang van deze wedstrijd nog iets vergroten. We staan op drie wedstrijden van een Europees ticket, zij het dan een voorronde ticket voor de Europa League. Dus op die manier kun je relatief makkelijk je doelstellingen voor het seizoen halen en dat is een prijs.”

“Ik was er al een paar keer dichtbij, maar een Cup heb ik nog niet in mijn kast staan. Normaal heb je natuurlijk stages en oefenkampen om die jongens eens voor een langere periode samen te hebben, door corona lukt dat nu niet. Dan is dit wel een goed moment. We gaan vanavond gewoon samen gezellig voetbal kijken. Cercle Brugge speelt vanavond op Anderlecht en is komende zondag de tegenstander van Genk. En morgen volgt de tactische bespreking.”

De zege van afgelopen weekend zorgt voor een goed gevoel. “De overwinning op zich deed deugd, maar ook de manier waarop. Er stond een team, ik zag energie en we hebben redelijk goed gevoetbald. Je zag dat die spelers opgelucht waren. En ik wil geen ‘Hosanna’ roepen na één wedstrijd, maar heeft wel voor rust gezorgd in de ploeg. Dat gevoel moeten we nu vasthouden.”