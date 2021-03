Als er één ding zeker is: "Over de keepers moeten we ons geen zorgen maken"

België heeft nooit kunnen klagen als het over doelmannen gaat. Elke generatie bij de Rode Duivels had wel zijn grote namen.

Vandereycken keert onmiddellijk terug naar zijn periode als bondscoach. “Logan Bailly was technisch erg sterk en had zuiver op talent een heel mooie toekomst voor zich, maar omdat Stijn Stijnen een betere wedstrijdmentaliteit had en met Club Brugge geregeld Europees speelde, koos ik voor Stijnen”, vertelt de ex-bondscoach aan Het Nieuwsblad. “Maar sowieso lag hun niveau natuurlijk onder dat van Thibaut Courtois. Daar zeg ik niks verkeerds mee. Is hij dan de állerbeste? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar als je me vraagt wie beter is, moet ik het antwoord evenzeer schuldig blijven.”

“Pas op het einde van zijn carrière zal ik kunnen zeggen of hij de beste Bélgische keeper ooit is, en dus nog beter dan Pfaff of Preud'homme, met wie ik nog heb gespeeld. Laten we hen niet onderschatten. Wat Jean-Marie heeft gepresteerd bij Bayern München, was uitzonderlijk. Het enige waar je iets op kon aanmerken, was zijn Duits. En ook Michel was een fenomeen. Hij had geweldige voeten en deed in wedstrijdjes op training geregeld mee. Maar Courtois staat dus allang in dat rijtje. En eigenlijk is het sneu voor Mignolet en Casteels, want ook zij zijn topkeepers en hadden zomaar in dat rijtje kunnen staan.”

Het besluit van Vandereycken is helder. “In elk geval is één ding duidelijk: over de keepers moeten we ons richting het EK geen zorgen maken.”