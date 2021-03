Heeft Standard eerste zomertransfer zo goed als beet? Rouches zoeken én vinden opportuniteit bij andere Belgische eersteklasser

Kylian Hazard slijt zijn dagen tegenwoordig in de B-kern van Cercle Brugge. De 25-flankaanvaller heeft nog een contract in West-Vlaanderen tot medio 2023, maar mag voor een prikje vertrekken.

Cercle Brugge verwijt Kylian Hazard een gebrek aan professionalisme. De jongere broer van Eden en Thorgan Hazard was aanvankelijk zeker een basisplaats, maar zit sinds enkele weken in de B-kern.

Sporting Charleroi is al langer geïnteresseerd in de flankaanvaller, maar het is Standard dat momenteel over de beste papieren beschikt. De Rouches zien in Hazard een financiële opportuniteit. Daarnaast kan zijn achternaam bepaalde deuren openen.