Het gevecht om PO1 wordt hard gespeeld: Maar wat als ploegen met hetzelfde aantal punten eindigen?

Club Brugge staat in de Jupiler Pro League autoritair aan de leiding, maar voor de overige drie plaatsen in PO1 is het uiterst spannend.

Door de coronacrisis wordt PO1 met slechts vier teams afgewerkt. Club Brugge is al zeker van zijn plaatsje, maar voor de overige drie plekjes staan heel wat ploegen te drummen. De kans is dan ook heel groot dat twee of meerdere ploegen met hetzelfde aantal punten eindigen. Om dan een rangschikking op te maken worden de volgende regels gebruikt, in deze volgorde. Als het gelijk is, wordt naar het volgende item gekeken. 1. het grootste aantal overwinningen 2. het beste doelpuntensaldo 3. het grootste aantal gemaakte doelpunten 4. het grootste aantal overwinningen op verplaatsing 5. het beste doelsaldo op verplaatsing 6. het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing 7. de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.