KRC Genk beschikt over volledige groep in de beker: ook nieuwkomer keert terug

KRC Genk hoopt na de overwinning op Mambourg vertrokken te zijn voor een mooie reeks. Donderdagavond staat het bekerduel tegen KV Mechelen op het programma. John van den Brom kan alvast opnieuw beroep doen op een volledige fitte groep. Ook Ángelo Preciado keert terug in de selectie.

De Limburgers hebben van de Croky Cup duidelijk een doel gemaakt en trokken daarom ook op afzondering. Ze kregen alvast een mentale boost te verwerken in aanloop naar het belangrijke duel. De technische staf beschikt namelijk over een volledige groep: geen blessures, schorsingen of coronabesmettingen.

Dat betekent dus ook dat Ángelo Preciado opnieuw beschikbaar is. De Ecuadoriaan sukkelde met de knie en lag enkele weken in de lappenmand. De 23-jarige rechtsachter moest de naar Atalanta vertrokken Joakim Maehle vervangen, maar na enkele teleurstellende wedstrijden nam hij plaats op de bank. Hij kan zich nu dus wel opnieuw bewijzen.