Commotie breekt los in Luik nadat arbitrage twee keer van besluit verandert en uiteindelijk goal Okereke afkeurt

Het venijn zat in de staart in het bekertreffen Standard - Club Brugge. De Rouches leken in een kansarme match een 1-0-overwinning over de streep trok. Wat nadien gebeurde is du jamais vu. Okereke maakte gelijk. Zijn treffer werd nadien afgekeurd, goedgekeurd en opnieuw afgekeurd.

Finaal oordeelde het scheidsrechterlijke team dat het handspel was van Mignolet. Het had allemaal wel veel voeten in de aarde. Deze knotsgekke toestanden brachten ook heel wat emoties los bij de spelers van beide ploegen. Tijdens het beslissingsproces van de refs kookten de potjes al over en stonden een aantal spelers neus aan neus. Uiteindelijk moest iedereen toch terug het veld op om de wedstrijd verder te zetten. © photonews Er werden dan nog enkele minuten verder gevoetbald, tot het laatste fluitsignaal van Nathan Verboomen weerklonk. Ook hierna kwam het nog tot opstootjes. Uiteindelijk geraakten de gemoederen toch bedaard en gingen alle actoren richting kleedkamers. Eindconclusie blijft wel dat Standard met 1-0 wint van Club Brugge en naar de halve finales van de beker gaat. © photonews © photonews