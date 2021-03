Manchester City op recordjacht na 21 zeges: straffe reeks van Benfica in zicht

Manchester City beleeft opnieuw een indrukwekkend seizoen. Niemand lijkt de trein van the Citizens te kunnen stoppen. Ondertussen zijn ze al 24 wedstrijden op rij ongeslagen. Een oud record van Benfica komt alsmaar dichterbij.

De jongens van Pep Guardiola zijn ondertussen al 24 wedstrijden ongeslagen. Na drie gelijke spelen slaagden ze er zelfs in om 21 duels op rij te winnen. Benfica deed het huzarenstukje 49 jaar geleden al eens voor, toen namen ze maar liefst 29 wedstrijden op rij de drie punten mee naar huis.

Enkel Bayern München deed in 2020 een gooi naar het record, maar uiteindelijk strandde de Duitse club op 23 overwinningen op rij. Het belooft dus ook voor Manchester City een moeilijke opgave te worden. De komende weken zullen zij namelijk aantreden in lastige wedstrijden. Dit weekend tegen stadsrivaal Manchester United, later volgen ook Southampton, Borussia Mönchengladbach, Everton en Leicester City.

De laatste keer dat Kevin De Bruyne en co nog eens een wedstrijd verloor was op 21 november. Toen duwde Tottenham (2-0) hen nog wat dieper in de problemen. Op dat moment stond de club uit Manchester pas op een negende plaats in de stand, het zag er dus allesbehalve goed uit. Ondertussen zijn ze de fiere leider in de Premier League en tellen ze al 14 punten meer op eerste achtervolger Manchester United.