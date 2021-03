Kompany met veel respect voor KV Mechelen: "Chapeau wat Wouter Vrancken gedaan heeft"

KV Mechelen ging donderdag kansloos uit de Beker tegen Genk, maar de Kakkers hebben de voorbije maanden bewezen dat zoiets wel een accident de parcours moet zijn. In ieder geval liet Vincent Kompany er zich niet door verblinden.

Kompany herinnert zich immers nog goed de eerste wedstrijd van het seizoen. Anderlecht speelde in Mechelen 2-2 gelijk nadat het 0-2 op voorsprong kwam. "Maar dat is wel één van de weinige wedstrijden dit seizoen waar we meer gekregen hebben dan we verdienden. KV Mechelen was veel beter. We hebben daar een punt gehaald dat we niet verdienden", aldus Kompany, die zich verbaasde over de mindere periode die Malinwa daarna had.

"Dat heeft me inderdaad verrast. Het is één van de leukste ploegen om naar te kijken. Ik had die zodanig moeilijke periode niet zien aankomen", zei Kompany, die ook lof had voor Wouter Vrancken. "Chapeau aan de trainer dat hij is blijven vasthouden aan wat hij voor ogen had."