Kompany ziet de druk niet stijgen in zijn groep met nog vijf matchen te gaan: "Ze hebben een gezonde dosis naïviteit"

Nog vijf wedstrijden te gaan en Anderlecht moet zowel vooruit als achterom kijken. Ze staan momenteel vijfde, op één punt van Oostende en Genk. Play-off 1 zou een serieuze stap voorwaarts zijn. Genoeg om de druk te doen stijgen binnen de spelersgroep?

Het antwoord daarop blijkt 'nee' te zijn. Vincent Kompany ziet zijn jonge spelers (voorlopig?) niet verkrampen. "De druk is goed buiten de groep gebleven. We mogen eigenlijk van geluk spreken dat er een gezonde dosis naïviteit in de groep zit. Dat bedoel ik niet tactisch, integendeel zelfs. Wat ik wil zeggen is dat dat ze de druk niet herkennen. Ze zitten niet in hun hoofd met 'verplichting'. Dat is het voordeel van een stuk of 15 jongens in je selectie te hebben die niet boven de 21 zijn", lachte hij.

De vraag voor de coach is nu: is de manier waarop de komende weken ondergeschikt aan koning resultaat? Kompany liet zijn jongens de voorbije week wel de lange bal hanteren. "(twijfelt) Kijk, na de match is voor ons het belangrijkste: heb je kansen gecreëerd of geen kansen gecreëerd? Dat is het belangrijkste voor ons. Wij zijn een ploeg met technische spelers, dus zal daar altijd wel wat meer de nadruk op liggen."

"Maar de loopacties zijn belangrijk. Wordt er in de rug gedoken? Worden de juiste looplijnen gevolgd? Het probleem van onze recente wedstrijden was het spel in de diepte. Het waarom, daar heb ik niet meteen een verklaring voor, maar het is ook geen blijvende factor."