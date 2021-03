Waasland-Beveren in vieze degradatiepapieren: "Kern is gewoonweg niet sterk genoeg"

Het ziet er niet goed uit voor Waasland-Beveren. Ze bengelen troosteloos onderaan en moeten zich opnieuw gereedmaken voor een spannende degradatiestrijd. De rode lantaarn flirt al verschillende jaren met het noodlot, maar lopen ze nu wel tegen de lamp?

Het is alleszins zeker nog niet voorbij. Het eerste veilige plekje boven de degradatiestreep telt nauwelijks twee punten meer, al ging het rechtstreeks duel tegen Cercle Brugge wel verloren. Afgaande op de kalender ziet het er enigszins hoopgevend uit. De fusieclub lijkt op papier over het gemakkelijkste programma te beschikken: “Toch blijft het een heel moeilijke opgave. De kans is nu wel enorm groot dat ze degraderen”, vertelt voormalig sportief adviseur Filip De Wilde.

Daarnaast werd er maar nipt een nieuw drama vermeden. Het coronavirus sloop opnieuw de Freethiel binnen, een medewerker en een speler testte de voorbije week positief. De technische staf werd lijkbleek nadat de herinneringen van de vorige corona-uitbraak weer bovenkwamen: in oktober raakten maar liefst 23 mensen besmet. De club liet op eigen initiatief iedereen opnieuw testen, met succes. Buiten de twee personen in kwestie moest niemand zich afzonderen in isolatie.

Het vertrouwen in Nicky Hayen

Toch een flinke opdoffer: Nordin Jackers moet dit weekend tegen Beerschot verstek geven met een probleem aan de quadriceps nadat hij er ook niet bij was in de belangrijke kelderkraker tegen Cercle Brugge. De 23-jarige doelman bewees meermaals zijn waarde en sprokkelde de nodige punten voor zijn werkgever, dat beseft ook de ex-doelman van Anderlecht: “Nordin heeft een belangrijke rol in het elftal en speelt een sterk seizoen. Hij voerde zijn taken voortdurend goed uit en is dit seizoen een lichtpunt bij de club.”

Maar waar is het juist misgelopen? Waasland-Beveren pronkte in de zomer, amper een week na het vermijden van de degradatie, op de eerste plaats na een 1-3 overwinning op het veld van KV Kortrijk, maar het geluk was wel van zeer korte duur.

Veel talentvolle Belgen, te weinig resultaten

Daarna volgde een povere 4 op 24: het begin van het einde? De positie van Nicky Hayen kwam weliswaar niet in gevaar: “Het is juist dat ze blijven geloven in hem. Hij zal zijn dagelijks werk goed uitvoeren. Iemand ontslagen is heel makkelijk natuurlijk, maar om dan iemand beter vinden is nog iets anders.”

Het verdwijnen van de leeuwen op het hoogste niveau zou toch een gemis zijn. De kern bestaat uit heel wat jonge Belgen zoals Nordin Jackers, Jur Schryvers, Daan Heymans en Aboubakary Koita. Zij lieten op het veld meermaals mooie dingen zien en gaven het grauwe seizoen van de Waaslanders wat meer kleur. Maar wacht hen in 1B een moeilijke periode? “De kern is gewoonweg niet sterk genoeg. Het voetballandschap is fel gewijzigd terwijl Waasland-Beveren heel lokaal blijft werken. Het blijkt heel moeilijk te zijn om terug te keren naar de hoogste afdeling. Kijk maar naar Oud-Heverlee Leuven. Zij zijn uiteindelijk met een gelukje gepromoveerd naar 1A, met datzelfde geluk waarmee Waasland-Beveren mocht blijven.”