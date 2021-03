Uitgeputte Defour na eerste volledige match in lange tijd: "Hij wou maar niet neergaan, dat is mijn verantwoordelijkheid"

Steven Defour speelde nog eens een hele wedstrijd en dat voelde hij ook achter. Maar hij had wel zijn taak gedaan voor de verdediging: alles tegenhouden wat er centraal doorkwam.

Defour zat er redelijk uitgeput bij. Het was dan ook zijn eerste volledige match voor KV Mechelen. "Ik ben heel moe ja. Ik weet niet wanneer mijn laatste volledige match was. De kuiten zijn dood. Daar gaat toch een weekje over gaan. Gelukkig spelen we volgende week niet."

De 32-jarige middenvelder moest de taak van Joachim Van Damme overnemen. Dat betekende ook dat hij amper over de middenlijn kwam. "Het probleem was dat zij met twee spitsen speelden en ik er eentje moest oopvangen. En ik moest ook de passlijnen afsnijden. Op het einde was het ook wel omdat ik niet meer vooruitkwam", lachte hij. "Maar goed, de gaten werden gedicht."

Over het resultaat hoorde je hem ook niet klagen. "Ik denk dat het correct was. De wedstrijd ging op en neer. We hebben goed gevochten tot het einde. We gaven weinig weg, maar bij die penalty neem ik mijn verantwoordelijkheid op. Ik wou een foutje maken (op Mukairu), maar hij bleef rechtstaan. Ik wou een professionele overtreding maken, maar hij bleef professioneel ovrereind. Maar goed, we hebben een reactie getoond na de non-match van donderdag."