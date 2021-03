Club blijft hongerig na 30 op 30: "Aan iedereen laten zien dat we de beste zijn van de competitie"

Club Brugge pakte makkelijk de maat van Zulte Waregem op zondagmiddag en heeft zo opnieuw vijftien(!) punten voorsprong in de Jupiler Pro League. En bovendien heeft blauw-zwart ook nog twee wedstrijden minder gespeeld.

"We wilden reageren na een teleurstelling in de Europa League en in de Beker van België", is coach Philippe Clement duidelijk. "We zijn al een heel jaar dingen aan het opbouwen en willen daarin zo ambitieus mogelijk zijn en blijven."

"De play-offs overbodig maken? Daar zijn we niet mee bezig tijdens die inhaalwedstrijden die er nu komen. We hebben enkele lastige wedstrijden die eraan zitten te komen, het kan snel gaan dus willen we gewoon match per match bekijken en zoveel mogelijk punten pakken. Comfortabel? Dat is een slecht woord, ambitieus zijn is nodig."

Ambities

Bij de spelers is er wel genoeg ambitie present. Zo heeft Hans Vanaken een duidelijke mening: "We willen met zoveel mogelijk punten voorsprong aan de play-offs beginnen. Onze focus ligt daar volledig op. Als we ons gebruikelijke niveau blijven halen, dan zullen we veel matchen winnen nog."

Noa Lang van zijn kant wil graag geschiedenis schrijven met blauw-zwart: "We blijven heel hongerig en willen zo snel mogelijk kampioen worden. We willen dat doen om aan iedereen in Belgie te laten zien dat we de beste zijn."