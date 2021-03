Volgend toptalent klopt op de deur bij Club Brugge: "Ik ben dankbaar voor mijn competitiedebuut in België"

Na enkele moeilijke weken was Club Brugge zondag enkele maatjes te sterk voor Zulte Waregem en stevent het af naar een nieuwe landstitel. Opvallend was wel het 'incident Badji'.

De 19-jarige Senegalees scoorde na twintig minuten het openingsdoelpunt in het Jan Breydelstadion, maar werd nauwelijks tien minuten later naar de kant gehaald door Philippe Clement. Hij vond hem ondermaats presteren dus mocht de jonge Daniel Perez voor het eerst minuten verzamelen in de hoofdmacht van Club Brugge.

De Venezolaan kreeg dus een uur de tijd om zich te bewijzen en was achteraf ook zichtbaar blij met de kans die hij kreeg van de technische staf: “Ik ben dankbaar dat ik mijn competitiedebuut in België heb kunnen maken”, klonk het via Twitter. Eerder mocht hij al eens in de beker aantreden

Today i am grateful: I made my league debut in 🇧🇪 and received a nomination for ‘Best Young Player’ 🇻🇪 from @mundounbalon.



🔵⚫️🐺



Hoy estoy agradecido: He debutado en la liga 🇧🇪 y he recibido una nominación a 'Mejor Juvenil' 🇻🇪 de @mundounbalon.



🗳: https://t.co/k8smLh0496 pic.twitter.com/jSLXF8qKY8 — Dani Pérez (@9DanielPerez) March 7, 2021

De 19-jarige spits streek deze winter pas neer in Brugge, maar staat in het voetbalwereldje gekend als een groot toptalent. Toch moest hij eerst ritme opdoen bij de beloften, waar hij op zijn debuut al na maar liefst drie minuten voetballen de netten tegen leider Union deed trillen.

🎯 | Debutant Daniel Pérez scoort meteen na een defensieve blunder bij @UnionStGilloise! 😲 #USGNXT pic.twitter.com/9Ep6TpsG2V — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 14, 2021

Door de corona-uitbraak mocht Daniel Perez aansluiten bij de kern van het eerste elftal. Zou hij na zijn debuut in zowel de beker als de Jupiler Pro League zijn trainer overtuigd kunnen hebben?