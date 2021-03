Gumienny hekelt mentaliteit van scheidsrechters in het Belgisch voetbal: "De pot op"

Het leven van een scheidsrechter is zeker geen evidentie. Het TV-programma #weetikveel op één nam de prestaties van ref Erik Lambrechts tijdens de partij tussen KV Oostende en Antwerp onder de loep, maar dat zorgde voor de nodige frustraties bij ex-scheidsrechter Serge Gumienny.

Zo nam Gumienny vanuit zijn zetel een nieuwe trend bij de huidige scheidsrechters waar, maar daar was echter weinig begrip voor: “Erik Lambrechts excuseerde zich bij een speler voor een gemaakte beslissing, niet te geloven”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

Voor Gumienny is het tijd dat de Belgische scheidsrechters opnieuw baas zijn en op hun strepen staan. Hij vindt niet dat zij zich tegenover een speler moeten excuseren: “Een internationale ref die sorry zegt tegen een of andere pottenstamper? De pot op en blijf bij je beslissing.”