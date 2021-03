Zorgen bij Anderlecht: paars-wit ziet twee sterkhouders geblesseerd uitvallen

Anderlecht zal zich ongetwijfeld zorgen maken met het oog op de halve finale in de Croky Cup. Het verloor niet alleen dure punten, maar het zag met Hannes Delcroix en Kemar Lawrence twee belangrijke pionnen uitvallen met een vervelende blessure.

Vorige week moest de 22-jarige verdediger de Clasico vroegtijdig staken en ook in het bekerduel tegen Cercle Brugge kwam hij niet in actie. Hannes Delcroix maakte zijn wederoptreden dan maar tegen KV Mechelen, maar moest al na 49 minuten naar de kant.

De jonge Rode Duivel had opnieuw last van de rechterknie, maar deze keer zit de schrik er wel in bij Vincent Kompany en co. Paars-wit zal eerst de onderzoeken moeten afwachten en opnieuw hopen op goed nieuws. Ook Kemar Lawrence viel vroegtijdig uit met een spierblessure.

Domper voor Anderlecht: Zondag staat er de belangrijke halve finale van de Croky Cup tegen KRC Genk op het programma. De Brusselaars moeten in de competitie dan weer hopen op puntenverlies van KV Oostende, anders dreigt ook play-off 1 een lastige opgave te worden. Er wacht hen namelijk nog moeilijke wedstrijden tegen onder meer Club Brugge en Antwerp.