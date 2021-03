"Nmecha is de beste spits van de reeks" - Tegenstand ziet het ook, maar Anderlechtse aanvaller begint gefrustreerd te raken

Het is toch een enigma aan het worden: Lukas Nmecha is intrinsiek één van de talentvolste spelers die in 1A rondloopt. Hij heeft ook al 13 doelpunten gescoord, maar 8 daarvan waren op penalty. En nochtans zien alle kenners iets in hem.

Het was Wouter Vrancken die er gisteren spontaan over begon om zijn verdediging een pluim op de hoed te steken: "Ze hebben dat heel goed gedaan tegen wat - volgens mij - de beste spits van de reeks is", aldus Vrancken. "Hij heeft een actie, hij kan een bal bijhouden en hij is gevaarlijk."

Twee goals: zoveel heeft de tweede in de schuttersstand er

Allemaal goed en wel, maar voor een topspits zijn 13 goals in 27 matchen niet echt fantastische cijfers. Het is echter allemaal relatief. Nmecha is ook een spits zoals Mbokani, die heel veel werkt voor het team. Maar in tegenstelling tot de spits van Antwerp heeft Nmecha amper iemand rond hem lopen die profiteert van zijn werk.

Begin er maar eens aan als de eerstvolgende in de schuttersstand er vier heeft en intussen al een dikke twee maand vertrokken is (Percy Tau). De eerstvolgenden zijn allemaal jongens met twee doelpunten.

Kwaliteit van voorzetten

Het is ook daarom dat Vincent Kompany momenteel Abdoulay Diaby in de ploeg zet. Het zou ervoor moeten zorgen dat Nmecha meer tijd in de box kan doorbrengen. Maar ook daar ziet iedereen de problemen: hoekschoppen en vrije trappen hebben Anderlecht dit seizoen nog niks opgeleverd, veelal omdat de kwaliteit van die stilstaande fases ronduit abominabel is.

Als de flanken dan ook telkens naar binnen komen en er amper een voorzet te bespeuren valt, mag je als spits al blij zijn dat er af en toe eentje voor je voeten valt. Dat haalde hij gisterenavond ook aan: "We kregen niet genoeg voorzetten in de box gepompt. Over het algemeen was het niet doortastend genoeg. We moeten directer zijn", klonk het bij de Duitser.

Het irriteert hem ook, want hij beseft ook dat hij één van de dragende spelers van het elftal moet zijn, maar ook hij is afhankelijk van de toevoer.