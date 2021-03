Nmecha kritisch voor zijn ploeg: "We moeten nu maar eens stoppen met zeggen hoe jong we zijn"

Lukas Nmecha zit aan 13 doelpunten, maar daarvan kwamen er wel 8 vanop de penaltystip. Die tegen KV Mechelen dwong hij wel zelf af door over het been van Bijker te gaan. Maar het volstond niet. De Duitser kreeg ook weer amper bruikbare ballen in de box.

Nmecha was kritisch na de wedstrijd. "Dit is niet genoeg. We moeten deze wedstrijden winnen als we willen meedoen met de grote jongens", klonk het scherp. ""We moeten de juiste pass vinden en dat doen we niet vaak genoeg."

"Die dingen komen natuurlijk met de ervaring, maar we moeten nu maar eens stoppen met te zeggen hoe jong we zijn. Iedereen hier heeft de ambitie om in de toekomst een grote speler te worden. Dan moet je concreter zijn."

Het spel van Anderlecht was steriel. Er lag amper risico in en de ballen die in de box kwamen waren niet al te talrijk. "We kregen niet genoeg voorzetten in de box gepompt. Over het algemeen was het niet doortastend genoeg. We moeten directer zijn."