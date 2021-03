'Liverpool neemt na het seizoen afscheid van Klopp en... vervangt hem door absoluut clubicoon'

Liverpool FC is de pedalen volledig kwijt. De Engelse landskampioen is al een tijdje uit de titelrace geknikkerd. Bovendien laat het voetbal te wensen over. De grond onder de voeten van Jürgen Klopp wordt héél heet.

In de Engelse media wordt zelfs al volop gewag gemaakt van een ontslag van Jürgen Klopp. Liverpool FC wil de coach uit respect het seizoen laten vervolmaken, maar vervolgens is het tijd voor verandering. Zo werd Steven Gerrard al gepolst als mogelijke opvolger. Het clubicoon is momenteel aan de slag als coach van het Schotse Rangers FC, maar het spreekt voor zich dat hij een aanbieding van the Reds niet zal weigeren.