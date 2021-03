Kompany wil zijn paars-witte proces nuanceren: "Trainers worden overschat"

Vincent Kompany deed de voorbije weken enkele tactische wijzigingen om RSC Anderlecht minder voorspelbaar te laten voetballen. Zelf wil hij zijn aandeel in het veelbesproken proces nuanceren.

“Trainers worden overschat”, kijkt Vincent Kompany in de spiegel. “Meer dan een tactisch plan zijn kwaliteit en intensiteit belangrijk. Mijn groep heeft een technisch vermogen dat bovengemiddeld is, maar zonder enthousiasme en intensiteit zal dat nooit volstaan.”

Kompany is blij dat hij ondertussen op een fitte Abdoulaye Diaby kan rekenen. De aanvaller zorgt ervoor dat paars-wit ook in 4-4-2 uit de voeten kan. “Het belangrijkste is de ruimtes vinden, ze gebruiken en kansen creëren. Soms lukt dat niet en vervallen we in een horizontaal voetbal dat ik verafschuw.”