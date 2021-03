"Anderlecht kan niet meer terug in het verhaal, anders zit je opnieuw bij Weiler" vs "Toen wel kampioen gespeeld"

RSC Anderlecht staat na 30 speeldagen op de vijfde plaats, maar wel met evenveel punten als KV Oostende. Toch zijn de statistieken niet op elk gebied om over naar huis te schrijven.

Lukas Nmecha is momenteel topschutter van paars-wit met dertien doelpunten, maar daar zijn wel acht strafschoppen bij.

Daarna volgt Percy Tau met vier eenheden, maar hij vertrok al. Heel wat andere spelers scoorden al twee goals voor Anderlecht dit seizoen. Qua aantal gescoorde goals staan de Brusselaars niet eens in de linkerkolom.

Defensieve sterkte

"Ik moet zeggen dat Kompany op verdedigend gebied schitterend werk aflevert", aldus Wesley Sonck in Extra Time. "Na Club Brugge beschikt Anderlecht over de beste defensie. Of dat ten koste gaat van het aanvallend spel?"

"Je kan niet meer terug in het verhaal", pikte Gert Verheyen in. "Anders zitten we terug bij Weiler ..." - "Maar toen wel kampioen gespeeld hé", had ook Vidarsson zijn woordje mee te pikken.