Bas Dost opnieuw aan het trainen bij Club Brugge

Goed nieuws voor Club Brugge. Bas Dost is sinds vandaag weer aan het trainen bij blauwzwart.

Club Brugge kan opnieuw rekenen op spits Bas Dost. Hij hervatte vanmorgen de training.

Op 25 februari viel Dost uit met een blessure aan de hamstrings. Dat gebeurde in de match tegen Kiev in de Europa League.

Hij miste al de bekermatch tegen Standard en het competitieduel tegen Zulte Waregem.

Dost trainde wel nog niet de volledige training mee. Het is nog afwachten of hij dit weekend één van de twee inhaalwedstrijden meespeelt. Vrijdag speelt blauwzwart in Charleroi en maandag in Gent.