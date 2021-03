Drie jaar geleden koos hij voor Anderlecht ondanks interesse van Genk en Club: "Ik zou nu nog hetzelfde doen"

Elias Cobbaut lijkt de logische naam om Hannes Delcroix te vervangen in de basis bij Anderlecht. De verdediger kwam in 2018 over van KV Mechelen, maar heeft sindsdien nog geen 'vette jaren' meegemaakt. Maar dat komt...

Cobbaut was toen een gegeerd doelwit van meerdere topclubs. "In 2018 heb ik voor Anderlecht getekend, toen was er ook belangstelling van Club, Genk en Genoa. Ik heb nog nooit gedacht: 'Verdikke, had ik maar iets anders beslist.' Het waren niet de makkelijkste jaren, maar mocht ik vandaag voor een gelijkaardig dilemma staan, ik zou hetzelfde doen", klinkt het in HLN. Cobbaut heeft het naar zijn zin bij de Brusselse club. "Ik pas bij Anderlecht, hier kan ik me het beste ontwikkelen. Ik ben gelukkig. Trouwens, die vette jaren komen wel terug. Het zal keren. Men zal nog opkijken van Anderlecht."