Football 4 health: OHL verwelkomt op training... 55-jarigen tot 70-jarigen

Een opmerkelijk project is tot stand gekomen in Leuven. Voetbalclub OHL werkt samen met UZ Leuven samen aan het onderzoek 'Football 4 health'. Dat gaat na wat de impact is als een groep mensen van 55 tot 70 regelmatig deelneemt aan een professionele training.

De komende twee maanden verwelkomt OHL groepen voetballers uit deze leeftijdscategorie. Bedoeling is dat ze twee keer per week een professionele training afwerken. Na een bepaalde periode kan dan de invloed op hun gezondheid vergeleken worden met die van niet-getrainde mensen. Gediplomeerde trainers De deelnemers aan dit project hoeven uiteraard niet de intensiteit te matchen waarmee de profspelers van OHL uit 1A hun trainingen afwerken. Wel voorziet OHL gediplomeerde trainers om hen te begeleiden. Het zoekt overigens nog altijd een twintigtal voetballers uit de genoemde leeftijdscategorie om mee te doen aan dit project. OHL deed het project uit de doeken bij Radio 2. Vrijwilligers die zich willen inschrijven kunnen hiervoor terecht op de website van de club.