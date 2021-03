Icoon van Standard neemt het op voor Mbaye Leye: "Jurgen Klopp is ineens ook geen slechte trainer"

Standard heeft al veel kritiek gekregen. Play-off 1 is weg, maar de beker kan het seizoen van de Rouches nog redden. Voormalig kapitein, Guy Hellers, ziet dat het niet allemaal zo slecht is als gezegd wordt.

Zo heeft hij goeie zaken opgemerkt bij Mbaye Leye, de jonge trainer aan het roer. "Hij heeft alle kwaliteiten om een goeie coach te worden. Je moet nu geen conclusies over hem trekken, want de malaise startte voor hij overnam", zegt Hellers, 17 jaar speler bij de Rouches, in LDH. "Neem nu het voorbeeld van Jurgen Klopp: vorig seizoen werd hij verkozen tot beste trainer van de wereld. Dit jaar lukt het niet, maar hij wordt ook niet aanzien als slechte trainer."

"Soms gebeuren er dingen in een kleedkamer die je niet kan uitleggen. Begin dit seizoen liep alles goed bij Standard, met dezelfde spelers. Je moet dus niet alles wegwerpen, de Beker kan hun seizoen nog redden. Als dat lukt moet je een diepgaande analyse maken over wat werkte en wat niet voor je het boek van het seizoen afsluit."