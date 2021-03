De Laet vertelt anekdote over topspits en goeie vriend: "Die kan op de avond voor de match pinten hijsen en pizza eten en er toch staan"

Ritchie De Laet is goeie vrienden geworden met Jamie Vardy tijdens zijn periode bij Leicester City. De topaanvaller en de verdediger van Antwerp hebben nog steeds een goed contact. De Laet heeft er dan ook wel een paar goeie anekdotes over.

Vardy is een fan van Belgisch bier geworden sinds hij De Laet in België bezocht. "Op den duur moesten mijn ouders­ of vrienden die naar Engeland kwamen een hele bestelling meenemen. Paar bakken in de kofferbak en meneer was content. Als prof weet je wanneer het kan en zeker wanneer het niet kan. Maar hij is dé uitzondering par excellence", vertelt De Laet in Het Nieuwsblad.

Vardy heeft blijkbaar een geweldig metabolisme. "Die kan op de avond voor de match pinten hijsen en pizza eten en er toch staan. In 2016 brak hij dat record van Ruud van Nistelrooij toen hij in elf opeenvolgende matchen scoorde. Awel, de avond voordien lagen we samen op de kamer. We hadden zelfs een ritueel. De buschauffeur moest een fles Porto kopen en die in onze kamer verstoppen. Ik dronk een klein glaasje, hij nam de rest van de fles voor zijn rekening. De volgende dag was dat record van hem. Wat een kerel. Echt een topgast."