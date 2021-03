Union na 48 jaar weer in eerste klasse? "Nu kunnen we ons niet meer verstoppen"

48 jaar is het al geleden dat we Union actief zagen in onze hoogste voetbalklasse. Felice Mazzu en co kunnen daar zaterdag verandering in brengen. De Brusselaars krijgen uitgerekend in de derby tegen RWDM de kans om kampioen te spelen.

“Nu kunnen we ons niet meer verstoppen", zegt Felice in Het Nieuwsblad. Met een voorsprong van zeventien punten op de tweede, namelijk Seraing, en nog maar zes wedstrijden te gaan lijkt dat wel een gepaste uitspraak van de Union-coach. Derby De kans dat de Brusselaars dit nog uit handen geven is bijzonder klein. Zaterdag krijgen ze uitgerekend in de derby tegen RWDM de kans om voor het eerst in 48 jaar terug naar de hoogste klasse van het Belgisch voetbal te promoveren. Mazzu probeert de druk af te houden: "We voelen wel dat het een speciale week is. Als het dit weekend niet lukt, is er volgende nog een kans. We hebben dus een zekere marge. Maar uiteraard willen we het liefst van al zo snel mogelijk afmaken.” Toekomst Nochtans loopt het contract van de gewezen Genk- en Charleroi-coach af op het einde van het seizoen bij Union, maar dat wordt bij een eventuele titel uiteraard verlengd. Mazzu keert dus waarschijnlijk via de grote poort terug naar 1A maar revanchegevoelens koestert hij naar eigen zeggen niet. "Ik leef niet met revanche, ik leef niet met het verleden. Ik probeer gewoon mijn best te doen. En soms lopen de dingen niet zoals je zou willen, zoals vorig jaar bij Genk. Soms doen ze dat wel, zoals dit jaar bij Union. Maar als ik naar mijn 26 jaar als trainer kijk, heb ik meer positieve momenten gekend dan negatieve. Dat probeer ik altijd te onthouden”, aldus de Union-coach.