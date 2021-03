Het straffe verhaal van Théo Defourny: Nu aan de Kehrweg maar ooit bijna op Old Trafford

Momenteel is hij de nummer één tussen de palen bij Eupen maar de carrière van Théo Defourny had er helemaal anders kunnen uitzien. Onze landgenoot versierde ooit bijna een transfer naar het grote Manchester United.

Defourny vertelt aan RTBF dat hij ooit een geslaagde test aflegde bij Manchester United maar de transfer sprong uiteindelijk af omwille van financiële redenen.

"Dat was een ander universum, een schitterende herinnering", zegt de Eupen-doelman. "Ik werd door Alex Ferguson in het Frans ontvangen en Paul Pogba was mijn tolk. Hij was ook de hele tijd in de kleedkamer aan het dansen! Ik kreeg ook veel raad van Edwin van der Sar, die aan zijn laatste seizoen bezig was"

Titularis

Ondertussen is Defourny 28 jaar en speelt hij voor Eupen. Hij trok naar de Oostkantons nadat zijn vorige club Lokeren failliet ging. Onze landgenoot doet het ook goed bij de Panda's. Hij speelde dit seizoen Ortwin De Wolf uit de basis die momenteel actief is bij Antwerp.